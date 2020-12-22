В Хабаровске 16 домов и школа остались без тепла из-за аварии

В Хабаровске из-за повреждения на теплотрассе было нарушено теплоснабжение в 16 многоквартирных домах, детском саду и школе.

Об этом информирует прокуратура Хабаровского края.

«22 декабря 2020 года в 01:50 в г. Хабаровске в районе ул. Бурейская, 10 из-за повреждения на теплотрассе без горячей воды и отопления остались 16 многоквартирных домов, одно дошкольное и одно общеобразовательное учреждения», — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на городскую администрацию, проводятся ремонтные работы. При этом школа и сад продолжают работу.

Ранее сообщалось, что в Саратове из-за аварии на теплосетях более чем в 100 объектах было отключено отопление.