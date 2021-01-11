Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

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Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Сергей Вознесенский прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в России обнаружили «британский» штамм коронавируса.
Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
  • Reuters

Своим мнением специалист поделился с телеканалом «Звезда».

«Новый штамм коронавируса появляется регулярно. В СМИ с определённой периодичностью поднимается шумиха по поводу того, что был обнаружен новый штамм. На самом деле теми же английскими учёными было опубликовано в ноябре исследование о 12 тыс. новых штаммов коронавируса. При этом они были признаны практически идентичными», — отметил Вознесенский.

Инфекционист также уточнил, что не имеет значения, какой был обнаружен штамм коронавируса, остаются актуальными социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток, а также вакцинация.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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