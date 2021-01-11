В Челябинской области сняты ограничения на работу общепита

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлевать запрет на работу ресторанов в ночное время с 23:00 до 06:00.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

С 11 января рестораны возобновят работу в прежнем режиме.

«При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Речь идёт о дискотеках, музыкальных представлениях и танцевальных программах», — уточнили в пресс-службе.

Этот запрет действовал с 1 декабря по 10 января.

Ранее сообщалось, что в Петербурге смягчают ограничения на работу общепита.