В Челябинской области сняты ограничения на работу общепита

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлевать запрет на работу ресторанов в ночное время с 23:00 до 06:00.
В Челябинской области сняты ограничения на работу общепита
  • Pixabay

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

С 11 января рестораны возобновят работу в прежнем режиме.

«При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Речь идёт о дискотеках, музыкальных представлениях и танцевальных программах», — уточнили в пресс-службе.

Этот запрет действовал с 1 декабря по 10 января.

Ранее сообщалось, что в Петербурге смягчают ограничения на работу общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить