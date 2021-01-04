В Петербурге смягчают ограничения на работу общепита

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Предприятия общественного питания в Петербурге в понедельник, 4 января, возобновляют работу, приостановленную властями города с 30 января в рамках ограничений по COVID-19.

«С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 06:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 06:00)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации губернатора города.

В Петербурге в рамках мер по противодействию распространению коронавируса полностью приостанавливалась с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания.

Планировалось, что с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время — с 19:00 до 06:00 мск.

Ранее в Петербурге заявили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

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