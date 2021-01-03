В Петербурге заявили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

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В Санкт-Петербурге отмечается снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Как сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса, в настоящий момент в городе свободны 20% коечного фонда.
В Петербурге заявили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«По сравнению с прошлым воскресеньем отмечается снижение показателей суточной госпитализации взрослых с COVID-19 и пневмониями… Отмечается умеренное снижение активных больных новой коронавирусной инфекцией, особенно в стационарах», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве уточнили, что в городе остаются свободными «20% от всего инфекционного коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмоний».

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Санкт-Петербурге на коронавирусную инфекцию обследовали почти 13,2 тыс. человек.

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