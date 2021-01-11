В России за сутки проведено более 380 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 383 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 383 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 января остаются 625 950 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 93,9 млн тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.