Песков опроверг сообщения о вакцинации Путина от коронавируса
- Reuters
«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал представитель Кремля в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как уточняется, ранее появилась информация, что Путин якобы привился от COVID-19 5 января.
В конце декабря Песков подчёркивал, что Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса.
При этом, по словам Пескова, президент намерен вакцинироваться от коронавируса.
Он также рассказал, что Путин ожидал завершения всех формальностей.