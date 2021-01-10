Песков опроверг сообщения о вакцинации Путина от коронавируса

Сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции COVID-19, не соответствуют действительности, президент сообщит о вакцинации сам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал представитель Кремля в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как уточняется, ранее появилась информация, что Путин якобы привился от COVID-19 5 января.

В конце декабря Песков подчёркивал, что Путин сам решит, когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса.

При этом, по словам Пескова, президент намерен вакцинироваться от коронавируса.

Он также рассказал, что Путин ожидал завершения всех формальностей.