Состояние заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих остаётся стабильным
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«Состояние — стабильное, без изменений… Она усиленно занимается ЛФК и очень старается», — рассказали РИА Новости в учреждении.
Представитель стационара добавила, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и готовится к выписке.
В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова рассказали, что Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус».
Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.