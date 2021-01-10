Состояние заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих остаётся стабильным

Состояние заболевшей коронавирусной инфекцией народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остаётся стабильным, она усиленно занимается лечебной физкультурой, рассказали в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА.

«Состояние — стабильное, без изменений… Она усиленно занимается ЛФК и очень старается», — рассказали РИА Новости в учреждении.

Представитель стационара добавила, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и готовится к выписке.

В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова рассказали, что Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус».

Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.