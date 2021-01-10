Автоэксперт оценил введение штрафа за бесплатный проезд по платной дороге

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил вступление в силу нового штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам.

«Всё очевидно и логично, поскольку появляются пункты пропуска на платных скоростных дорогах без шлагбаума, через которые можно беспрепятственно проскочить. Это справедливо, если кто-то платит, а кто-то считает себя умнее других и проезжает без оплаты. За такое человек должен платить штраф», — заявил Кадаков.

При этом он обратил внимание на то, что в последнее время заметно выросло количество платных дорог.

«То, что если уж мы по ним едем, то должны платить все, тоже правильно, поэтому штраф оправдан», — добавил автоэксперт.

В России с 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам будет облагаться штрафом в размере 1,5 тыс. рублей для водителей легковых автомобилей и в размере 5 тыс. рублей для водителей автобусов и грузовиков.