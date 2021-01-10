Попавшего под лавину в Норильске подростка сняли с ИВЛ

Попавший под лавину в Норильске подросток снят с аппарата искусственной вентиляции лёгких, он дышит самостоятельно, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.

«Мальчик ещё в реанимации и стабильно тяжёлый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно», — рассказали там.

В результате схода лавины в Норильске погибли три человека. Поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» велись в условиях 23-градусного мороза и метели.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту гибели семьи под лавиной.