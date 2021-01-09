В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом

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В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с COVID-19 в городе.
В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В связи с окончанием праздников, возвращением людей из мест отдыха, возобновлением контактов в трудовых и учебных коллективах координационный совет и Комитет по здравоохранению ожидают роста заболеваемости, увеличения обращений за медицинской помощью и госпитализаций. Нагрузка на медицинскую службу города вновь возрастёт», — приводит РИА Новости текст материалов совета.

Согласно данным межведомственного совета, число госпитализаций в Санкт-Петербурге возросло по сравнению с прошлой субботой на 13,6%. За прошедшие сутки в городе было госпитализировано 725 человек против 638 человек 2 января.

«При этом количество активных больных в целом не увеличилось по сравнению с аналогичным днём прошлой недели. Выросла лишь доля пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в стационарах. О возросшей активности пациентов в обращении за медицинской помощью говорит также значительный рост выздоровевших — для регистрации факта выздоровления необходимо обращение в медицинскую организацию», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 9 января, в России за сутки выявлено 23 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 379 103.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.

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