На юго-востоке Москвы водитель сбил троих пешеходов
- РИА Новости
«Около полуночи на Красноказарменной улице, дом 14 водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трёх человек, выходивших из трамвая на остановке», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в результате ДТП от полученных травм скончался один человек.
По предварительным данным, ещё двое получили ранения.
Ранее стало известно, что при столкновении легковых автомобилей Hyundai и ВАЗ-2115 на 16-м км юго-западного обхода города Смоленска погибли шесть человек, в том числе оба водителя.