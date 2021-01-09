На юго-востоке Москвы водитель сбил троих пешеходов

Короткая ссылка
В Москве водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
На юго-востоке Москвы водитель сбил троих пешеходов
  • РИА Новости

«Около полуночи на Красноказарменной улице, дом 14 водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трёх человек, выходивших из трамвая на остановке», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в результате ДТП от полученных травм скончался один человек.

По предварительным данным, ещё двое получили ранения.

Ранее стало известно, что при столкновении легковых автомобилей Hyundai и ВАЗ-2115 на 16-м км юго-западного обхода города Смоленска погибли шесть человек, в том числе оба водителя

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить