На юго-востоке Москвы водитель сбил троих пешеходов

В Москве водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

РИА Новости

«Около полуночи на Красноказарменной улице, дом 14 водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трёх человек, выходивших из трамвая на остановке», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что в результате ДТП от полученных травм скончался один человек. По предварительным данным, ещё двое получили ранения. Ранее стало известно, что при столкновении легковых автомобилей Hyundai и ВАЗ-2115 на 16-м км юго-западного обхода города Смоленска погибли шесть человек, в том числе оба водителя.