При столкновении автомобилей под Смоленском погибли шесть человек

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Смоленской области погибли шесть человек.
При столкновении автомобилей под Смоленском погибли шесть человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

«По предварительной информации, столкнулись автомобили Hyundai и ВАЗ-2115. В результате погибли водитель иномарки и женщина-пассажир, в автомобиле ВАЗ погибли водитель и три пассажира — мужчина и две женщины», — сообщили в УМВД.

По данным полиции, ДТП произошло на 16-м км юго-западного обхода города Смоленска.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими в Удмуртии.

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