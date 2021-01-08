Мишустин заявил, что Россия почти не закупает СИЗ за рубежом

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Россия практически не закупает средства индивидуальной защиты (СИЗ) за границей, поскольку нарастила собственное производство, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
Мишустин заявил, что Россия почти не закупает СИЗ за рубежом
  • РИА Новости

«Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения и сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — цитирует его ТАСС.

Мишустин отдельно отметил работу «Ростеха» по производству СИЗ во время пандемии.

В ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что созданные в России мощности рассчитаны на максимальное суточное производство более 20 млн масок, 500 тыс. респираторов, 220 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области водители Мострансавто продали пассажирам более 62 тыс. одноразовых защитных масок с начала пандемии.

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