Мишустин заявил, что Россия почти не закупает СИЗ за рубежом

Россия практически не закупает средства индивидуальной защиты (СИЗ) за границей, поскольку нарастила собственное производство, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения и сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — цитирует его ТАСС.

Мишустин отдельно отметил работу «Ростеха» по производству СИЗ во время пандемии.

В ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что созданные в России мощности рассчитаны на максимальное суточное производство более 20 млн масок, 500 тыс. респираторов, 220 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области водители Мострансавто продали пассажирам более 62 тыс. одноразовых защитных масок с начала пандемии.