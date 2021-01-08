Мишустин заявил, что Россия почти не закупает СИЗ за рубежом
- РИА Новости
«Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения и сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — цитирует его ТАСС.
Мишустин отдельно отметил работу «Ростеха» по производству СИЗ во время пандемии.
В ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что созданные в России мощности рассчитаны на максимальное суточное производство более 20 млн масок, 500 тыс. респираторов, 220 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков.
Телеканал «360» сообщал, что в Московской области водители Мострансавто продали пассажирам более 62 тыс. одноразовых защитных масок с начала пандемии.