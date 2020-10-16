Минпромторг оценил ситуацию с производством масок и перчаток

Потребность России в масках в настоящее время достигает 9 млн в сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

«На сегодняшний день СИЗ в России для обеспечения всех заинтересованных сторон достаточно», — сказали в Минпромторге.

Отмечается, что российские предприятия в настоящее время выпускают 8,5—9 млн масок в день, однако работают лишь вполовину своей максимальной мощности.

Перчаток производится 114 тыс. пар, этот объём может быть увеличен до 520 тыс.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом.