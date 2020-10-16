Минпромторг оценил ситуацию с производством масок и перчаток
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«На сегодняшний день СИЗ в России для обеспечения всех заинтересованных сторон достаточно», — сказали в Минпромторге.
Отмечается, что российские предприятия в настоящее время выпускают 8,5—9 млн масок в день, однако работают лишь вполовину своей максимальной мощности.
Перчаток производится 114 тыс. пар, этот объём может быть увеличен до 520 тыс.
Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом.