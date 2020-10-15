В московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом. Об этом говорится в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что Дептранс столицы получил предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса.

Так, «теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена».

«Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что «контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночных заведениях Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса введут систему регистрации номера телефона.

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