В Тверской области откроют центры амбулаторной помощи

В Тверской области планируют открыть несколько центров амбулаторной помощи (ЦАП).

Об этом пишет tverigrad.ru.

В ближайшее время три ЦАП должны начать работу в Твери, ещё несколько откроются в крупных муниципалитетах Верхневолжья, в том числе во Ржеве, в Кимрах, Вышнем Волочке и других.

ЦАП предназначены для разведения потоков пациентов с коронавирусной инфекцией и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение в поликлиниках.

Губернатор Игорь Руденя в условиях пандемии поставил задачу по обеспечению эффективной медицинской помощью заболевших жителей региона независимо от места проживания.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в сочинском кожно-венерологическом диспансере планируют открыть отделение для пациентов с COVID-19.