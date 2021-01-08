В России после лечения от коронавируса выписаны ещё 21 677 человек
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Накануне в России от коронавируса вылечились ещё 23 729 человек.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что все российские регионы обеспечены запасами лекарств от коронавирусной инфекции.
В октябре 2020 года Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.