В России после лечения от коронавируса выписаны ещё 21 677 человек

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В России после лечения от коронавирусной инфекции выписаны ещё 21 677 пациентов. Всего после заболевания COVID-19 выздоровели 2 731 129 человек, сообщает оперативный штаб.
В России после лечения от коронавируса выписаны ещё 21 677 человек
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Накануне в России от коронавируса вылечились ещё 23 729 человек.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что все российские регионы обеспечены запасами лекарств от коронавирусной инфекции.

В октябре 2020 года Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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