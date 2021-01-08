Губернатор Сахалина выразил соболезнования семьям погибших в ДТП медработников

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии на Сахалине медицинских работников.
Губернатор Сахалина выразил соболезнования семьям погибших в ДТП медработников
  • © ГУ МЧС по по Сахалинской области

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В связи с трагическим происшествием губернатор Валерий Лимаренко выразил глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, медики возвращались в Южно-Сахалинск из Долинской ЦРБ, оборудованной под коронавирусный госпиталь. 

Машина медицинской службы столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли сотрудник областного патологоанатомического бюро и водитель машины медиков.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в Пермской области возбудили уголовное дело после аварии со скорой помощью, в которой погибли двое медиков.

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