В Пермском крае возбудили дело по факту ДТП с участием скорой помощи
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Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.
«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), возбуждено уголовное дело», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что во время расследования сотрудниками следственного управления будут установлены причины аварии, а также дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.
Ранее URA.RU писало, что 5 ноября автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai столкнулись на трассе в Пермском крае. Погибли два фельдшера. Водитель скорой был госпитализирован.