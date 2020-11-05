В Пермском крае возбудили дело по факту ДТП с участием скорой помощи

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В МВД Пермской области сообщили о возбуждении уголовного дела после аварии со скорой помощью, в которой погибли двое медиков.
В Пермском крае возбудили дело по факту ДТП с участием скорой помощи
  • © ГИБДД по Пермскому краю

Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), возбуждено уголовное дело», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что во время расследования сотрудниками следственного управления будут установлены причины аварии, а также дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

Ранее URA.RU писало, что 5 ноября автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai столкнулись на трассе в Пермском крае. Погибли два фельдшера. Водитель скорой был госпитализирован.

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