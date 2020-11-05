В Пермском крае в ДТП с участием скорой погибли два фельдшера
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства территориальной безопасности.
«По предварительной информации, около 09:00 на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика Hyundai», — сообщает пресс-служба ведомства.
В результате столкновения погибли мужчина и женщина, работающие фельдшерами.
Водителя скорой помощи доставили в больницу.
«Мы понесли невосполнимую утрату, погибли два фельдшера бригады СМП (женщина 42 лет и мужчина 38 лет), также пострадал водитель автомобиля скорой, он госпитализирован», — цитирует properm.ru министра здравоохранения области Оксану Мелехову.
В октябре в Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором пострадали пять человек.