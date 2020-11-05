В Пермском крае в ДТП с участием скорой погибли два фельдшера

В четверг, 5 ноября, автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai столкнулись на трассе в Пермском крае. Погибли два фельдшера. Водитель скорой госпитализирован.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства территориальной безопасности.

«По предварительной информации, около 09:00 на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика Hyundai», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате столкновения погибли мужчина и женщина, работающие фельдшерами.

Водителя скорой помощи доставили в больницу.

«Мы понесли невосполнимую утрату, погибли два фельдшера бригады СМП (женщина 42 лет и мужчина 38 лет), также пострадал водитель автомобиля скорой, он госпитализирован», — цитирует properm.ru министра здравоохранения области Оксану Мелехову.

В октябре в Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором пострадали пять человек.