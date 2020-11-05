В Пермском крае в ДТП с участием скорой погибли два фельдшера

Короткая ссылка
В четверг, 5 ноября, автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai столкнулись на трассе в Пермском крае. Погибли два фельдшера. Водитель скорой госпитализирован.
В Пермском крае в ДТП с участием скорой погибли два фельдшера
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства территориальной безопасности.

«По предварительной информации, около 09:00 на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика Hyundai», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате столкновения погибли мужчина и женщина, работающие фельдшерами.

Водителя скорой помощи доставили в больницу.

«Мы понесли невосполнимую утрату, погибли два фельдшера бригады СМП (женщина 42 лет и мужчина 38 лет), также пострадал водитель автомобиля скорой, он госпитализирован», — цитирует properm.ru министра здравоохранения области Оксану Мелехову.

В октябре в Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить