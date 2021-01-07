Эксперт дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону

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Блогер, программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону.
Эксперт дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он отметил, что номера можно проверять через поисковые системы.

«С помощью поисковых систем можно найти информацию по номеру телефона, и неважно, будет это мобильный или стационарный либо иначе построенный номер, как 8-800-…», — заявил эксперт.

По его словам, есть и различные приложения на базе операционных систем Android и iOS, а также специальные боты в Telegram и во «ВКонтакте».

Как считает Вакулин, злоумышленники используют такую схему не только для того, чтобы обойти систему идентификации и увеличить шанс разговора с потенциальной жертвой — она помогает составить базу активных номеров, которую впоследствии можно продать.

Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что злоумышленники звонят с незнакомых номеров и бросают трубку, чтобы заставить «жертву» самостоятельно связаться с ними.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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