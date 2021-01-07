Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону

Мошенники придумали новую схему обмана по телефону, которая позволяет обходить системы идентификации. Об этом рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, злоумышленники звонят с незнакомых номеров и бросают трубку, чтобы заставить «жертву» самостоятельно связаться с ними.

«Это новая история, год назад её не было», — сказал Голованов РИА Новости.

Он отметил, что системы фильтрации изначально анализировали только входящие звонки, поскольку «никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам».

Если человек перезванивает, добавил эксперт, то они начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются узнать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счёт.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали группировку телефонных мошенников.