Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону

Короткая ссылка
Мошенники придумали новую схему обмана по телефону, которая позволяет обходить системы идентификации. Об этом рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону
  • Pixabay

По его словам, злоумышленники звонят с незнакомых номеров и бросают трубку, чтобы заставить «жертву» самостоятельно связаться с ними.

«Это новая история, год назад её не было», — сказал Голованов РИА Новости.

Он отметил, что системы фильтрации изначально анализировали только входящие звонки, поскольку «никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам».

Если человек перезванивает, добавил эксперт, то они начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются узнать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счёт.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали группировку телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить