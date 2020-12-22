В Петербурге задержали банду телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге оперативники отдела «К» управления МВД задержали группировку телефонных мошенников.

Об этом пишет kp.ru.

Группировка состояла из шестерых мужчин в возрасте от 32 до 37 лет. Организатором оказался 32-летний местный житель.

«Мошенники работали по известной схеме — звонили людям, представлялись работниками службы безопасности какого-нибудь банка и вводили жертву в заблуждение, говоря, что её банковский счёт под угрозой. Далее «оператор» просил продиктовать ему код из смс», — рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Во время обысков полиция нашла у подозреваемых деньги, банковские карты, оформленные на подставных лиц, сим-карты и мобильные телефоны, а также 40 печатей юридических лиц.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.