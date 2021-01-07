В Томской области рассказали о работе по поддержке семей с детьми

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Томское отделение Фонда соцстраха выплатило, по данным на конец ноября, более 76 тыс. ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет. Общая сумма выплат составила почти 978 млн рублей.
В Томской области рассказали о работе по поддержке семей с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Получателями пособия стали 12 520 человек, в том числе 134 мужчины.

«По общему правилу ежемесячное пособие по уходу за ребёнком исчисляется исходя из среднего заработка работника (застрахованного лица), рассчитанного за два календарных года, предшествующих году отпуска по уходу за ребёнком, в том числе за время работы у другого работодателя», — уточнили в отделении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.

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