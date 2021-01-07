Эксперт оценил перспективы школьного образования в России

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Профессор, заместитель директора по научной работе Института педагогики и психологии образования МГПУ Михаил Воропаев оценил перспективы школьного образования в России.
Эксперт оценил перспективы школьного образования в России
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Дистант из школы не уйдёт. Он станет привычным, качество сервисов улучшится, появится возможность учиться у лучших учителей, и ситуация, когда учительница на смартфоне проверяет снимки сочинений, «сфотканных» учениками, останется в прошлом», — цитирует эксперта «Российская газета».

По его словам, такой учебный процесс будет очень требователен к способности учеников к самоорганизации.

«Как альтернатива массовому образованию будет развиваться частное, в том числе семейное обучение. При всех вариантах, даже при семейном обучении, ребенок всё равно столкнётся с похожими интернет-сервисами, отличия будут только в возможности выбрать производителя и прайс для подписки», — прогнозирует Воропаев.

Он считает, что этот выбор может иметь решающее значение — как и сегодня, цена образовательного товара будет слабой гарантией его качества.

Ранее профессор кафедры управления информационными системами и цифровой инфраструктурой факультета бизнеса и менеджмента ВШЭ Юрий Зеленков в беседе с URA.RU рассказал о перспективах дистанционного обучения.

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