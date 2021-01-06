Эксперт рассказал о перспективах дистанционного обучения

Профессор кафедры управления информационными системами и цифровой инфраструктурой факультета бизнеса и менеджмента ВШЭ Юрий Зеленков рассказал о перспективах дистанционного обучения.

«Можно предположить, что преподаватели из разных мест смогут создавать коллаборации, разрабатывая совместные научные курсы. Благодаря интернету у них появится возможность распространять эти курсы повсюду», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, университеты могут стать платформами, которые станут формировать свою программу из разных курсов.

Зеленков не исключил, что конкуренция между преподавателями будет возникать благодаря успешности их образовательных продуктов.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.