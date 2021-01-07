Власти Удмуртии поздравили жителей региона с Рождеством

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с Рождеством.
Власти Удмуртии поздравили жителей региона с Рождеством
  • © РИА Новости / Антон Белицкий

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Пусть этот радостный праздник наполнит ваши сердца счастьем и добротой, а в ваших семьях воцарятся мир, согласие и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний», — заявил Бречалов.

По его словам, Рождество на протяжении сотен лет дарит негасимый свет веры и надежды, служит символом духовного единства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в парках Москвы подготовили онлайн-программу к Рождеству.

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