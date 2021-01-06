В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Дагестане прошли учения

В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Дагестане состоялись учения. Основная цель — проверка и оценка действий экипажей каждого из кораблей в ходе подготовки к боевому дежурству.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Военнослужащие отработали действия по подготовке корабля к бою и походу. На боевых постах и командных пунктах вооружение, технические и энергетические средства были переведены в готовность к немедленному применению.

К специальному учению привлекли более 200 военнослужащих. Всего было задействовано 15 надводных кораблей и катеров.

В декабре портал Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.