В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Дагестане прошли учения
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Военнослужащие отработали действия по подготовке корабля к бою и походу. На боевых постах и командных пунктах вооружение, технические и энергетические средства были переведены в готовность к немедленному применению.
К специальному учению привлекли более 200 военнослужащих. Всего было задействовано 15 надводных кораблей и катеров.
В декабре портал Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.