Начинающие лётчики ЗВО провели пробные вылеты над Петербургом

Начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.

Об этом сообщает Newinform.

Вначале специалисты прошли подготовку на мультимедийных динамостатических тренажёрах, а затем под руководством опытных инструкторов поднялись в небо. В ходе учебно-тренировочных полётов лётчики отработали взлёт и следование по маршруту на различных высотах. Они также отработали заход на посадку и приземление.

Для пилотирования начинающими лётчиками использовались транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, Ту-134 и Ан-72.

По сообщениям сайта «Невские новости», в Ленобласти механики-водители общевойсковой армии ЗВО преодолели 100-километровый маршрут с заминированными участками.