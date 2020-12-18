Начинающие лётчики ЗВО провели пробные вылеты над Петербургом
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Об этом сообщает Newinform.
Вначале специалисты прошли подготовку на мультимедийных динамостатических тренажёрах, а затем под руководством опытных инструкторов поднялись в небо. В ходе учебно-тренировочных полётов лётчики отработали взлёт и следование по маршруту на различных высотах. Они также отработали заход на посадку и приземление.
Для пилотирования начинающими лётчиками использовались транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, Ту-134 и Ан-72.
По сообщениям сайта «Невские новости», в Ленобласти механики-водители общевойсковой армии ЗВО преодолели 100-километровый маршрут с заминированными участками.