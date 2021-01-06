Число многодетных семей в Петербурге увеличилось на десять тысяч за три года

Короткая ссылка
Число многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличилось на 10 тыс. за три года. Их общее число превысило 47 тыс.
Число многодетных семей в Петербурге увеличилось на десять тысяч за три года
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

Вместе с этим городские власти отметили, что с 1 января в Петербурге снижен минимальный возраст для получения выплаты за рождение первенца. Теперь сумму в 54,2 тыс. рублей смогут получить матери в возрасте от 19 лет. Также продлено действие регионального материнского капитала при рождении третьего ребёнка.

Кроме того, стало известно, что в Тюменской области количество семей с детьми выросло на 55% за десять лет. Об этом пишет «Вслух.ру» со ссылкой на региональный департамент социального развития.

Таких семей теперь насчитывается почти 250 тыс., из них более 105 тыс. — молодые.

Число многодетных семей выросло примерно в три раза, до 28 тыс.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить