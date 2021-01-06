Число многодетных семей в Петербурге увеличилось на десять тысяч за три года

Число многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличилось на 10 тыс. за три года. Их общее число превысило 47 тыс.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

Вместе с этим городские власти отметили, что с 1 января в Петербурге снижен минимальный возраст для получения выплаты за рождение первенца. Теперь сумму в 54,2 тыс. рублей смогут получить матери в возрасте от 19 лет. Также продлено действие регионального материнского капитала при рождении третьего ребёнка.

Кроме того, стало известно, что в Тюменской области количество семей с детьми выросло на 55% за десять лет. Об этом пишет «Вслух.ру» со ссылкой на региональный департамент социального развития.

Таких семей теперь насчитывается почти 250 тыс., из них более 105 тыс. — молодые.

Число многодетных семей выросло примерно в три раза, до 28 тыс.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.