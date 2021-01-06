Психолог дала рекомендации по проведению новогодних праздников с детьми

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Кандидат психологических наук, семейный психолог Наталья Манухина дала рекомендации по проведению новогодних праздников с детьми.
Психолог дала рекомендации по проведению новогодних праздников с детьми
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она посоветовала составить список идей для времяпрепровождения, и главное — не стараться найти единственно правильный вариант или угодить абсолютно всем.

«Ваша цель: собрать как можно больше идей. А уж какие из них воплощать — ваш выбор: по желанию и возможностям», — пояснила эксперт.

Далее она рекомендует подготовить варианты разных развлечений — подвижные, спокойные, настольные, уличные, с реальными предметами и компьютерные.

«Примеры развлечений, не выходя из дома: самоделки всей семьёй, в том числе украшение дома и приготовление к очередному конкурсу/мероприятию, настольные игры (каждый день разные)», — сказала Манухина.

Она также советует устроить, к примеру, кукольный театр, спортивные соревнования разных видов, конкурсы.

«Придумывайте каждый каникулярный день новое. Вовлекайте в это детей. Если вы начнёте, их натура выдумщика проснётся в ответ. Будет весело», — добавила эксперт.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.

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