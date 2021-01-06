Эксперт рассказала, как правильно хранить мандарины

Короткая ссылка
Агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала, как правильно хранить мандарины.
Эксперт рассказала, как правильно хранить мандарины
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik она посоветовала выбирать такие цитрусовые с плотной кожицей и держать их в прохладе.

«Если долго держать мандарин в тепле, кожура становится сухой, но внутренние процессы не тормозятся. И хотя во всех цитрусовых высокое содержание витамина С, за счёт чего меньше развиваются всевозможные патогены, в конечном итоге они всё равно начинают заболевать и, самое главное, теряют вкусовые качества», — заявила эксперт.

Как отметила Тихонова, если на плодах появляются следы плесени, то они становятся небезопасными для здоровья.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить