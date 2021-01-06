Эксперт рассказала, как правильно хранить мандарины

Агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала, как правильно хранить мандарины.

В беседе с радио Sputnik она посоветовала выбирать такие цитрусовые с плотной кожицей и держать их в прохладе.

«Если долго держать мандарин в тепле, кожура становится сухой, но внутренние процессы не тормозятся. И хотя во всех цитрусовых высокое содержание витамина С, за счёт чего меньше развиваются всевозможные патогены, в конечном итоге они всё равно начинают заболевать и, самое главное, теряют вкусовые качества», — заявила эксперт.

Как отметила Тихонова, если на плодах появляются следы плесени, то они становятся небезопасными для здоровья.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.