Эксперт дала рекомендации по режиму сна в праздники

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова дала рекомендации по режиму сна в праздники.
Эксперт дала рекомендации по режиму сна в праздники
  • Pixabay

«У каждого человека есть своя норма сна, приблизительно семь-восемь часов, поэтому я советую задаться целью и ставить будильник, чтобы не пересыпать. Люди любят поспать 10—11 часов, но это является основой сбитого режима», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, необязательно вставать в праздники в 07:00, как в будни, можно и в 10:00, если хочется, тогда смещение составит всего три часа.

Как пояснила Черкасова, за четыре-пять дней до выхода на работу лучше начать постепенно просыпаться на час раньше, и так достаточно комфортно можно вновь приспособиться к режиму.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.

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