В Минздраве России рассказали о ситуации с коечным фондом
- РИА Новости
По его словам, в России сейчас свободно 24% коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал по итогам селекторного совещания с регионами.
2 января Мурашко заявил, что в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 800 тыс. человек.