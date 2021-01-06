В Минздраве России рассказали о ситуации с коечным фондом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об объёме свободного коечного фонда в стране в настоящий момент.

По его словам, в России сейчас свободно 24% коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал по итогам селекторного совещания с регионами.

2 января Мурашко заявил, что в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 800 тыс. человек.