В храмах Удмуртии пройдут рождественские богослужения
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин совершит богослужения в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске.
Также мероприятия состоятся в Сарапуле и Глазове.
Пришедшим в церковь рекомендуют соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
Кроме того, стало известно, что в Оренбургской области будет организована онлайн-трансляция из Никольского кафедрального собора, передаёт RIA56. Богослужение проведёт настоятель, протоиерей Алексий Асеев.
Ранее в Санкт-Петербургской митрополии рассказали, где пройдут главные рождественские службы.