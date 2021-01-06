В храмах Удмуртии пройдут рождественские богослужения

В храмах Удмуртии пройдут праздничные рождественские богослужения.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин совершит богослужения в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске.

Также мероприятия состоятся в Сарапуле и Глазове.

Пришедшим в церковь рекомендуют соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Кроме того, стало известно, что в Оренбургской области будет организована онлайн-трансляция из Никольского кафедрального собора, передаёт RIA56. Богослужение проведёт настоятель, протоиерей Алексий Асеев.

Ранее в Санкт-Петербургской митрополии рассказали, где пройдут главные рождественские службы.