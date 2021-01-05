В Петербурге рассказали, где пройдут рождественские службы

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В Санкт-Петербургской митрополии рассказали, где пройдут главные рождественские службы.
В Петербурге рассказали, где пройдут рождественские службы
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает kp.ru.

Богослужения, в частности, состоятся в Казанском кафедральном соборе. 6 января в 07:30 начнутся царские часы, богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На 18:00 запланировано всенощное бдение с литией.

В 23:00 начнётся всенощное бдение и Божественная литургия, которые также совершит митрополит Варсонофий.

7 января в 07:00 состоится ранняя Божественная литургия, в 10:00 — поздняя Божественная литургия, в 18:00 — великая вечерня.

«В тот же день владыка совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Начало — в 16:45», — уточнили в митрополии.

Ранее сообщалось, что рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.

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