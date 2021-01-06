Более 9 тысяч детей вошли в список страдающих редкими болезнями

Более 9 тыс. детей в России включили в список пациентов, страдающих хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями, сообщил глава фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими заболеваниями, директор «Детского хосписа», член Общественной палаты России Александр Ткаченко.

«Минздравом в рамках исполнения поручения президента (России Владимира Путина. — RT) летом и осенью уже была собрана информация по всем регионам и выверены списки детей, страдающих тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями... К настоящему моменту уже сформированы первые списки пациентов, в них вошли более 9 тыс. человек», — цитирует его РИА Новости.

Ткаченко пояснил, что для лечения детей определено около 50 препаратов.

По его словам, обратиться в фонд за помощью смогут родители или опекуны ребёнка, его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения.

«Когда появится ребёнок, жизнь которого зависит от срочной закупки препарата, не вошедшего в первый список, региональные органы здравоохранения сообщат нам об этом... На сайте фонда будет опубликована форма подачи заявки», — пояснил Ткаченко.

Он уточнил, что список нуждающихся в лечении детей будет расширяться.

Ранее Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями.

В фонд поступит около 60 млрд рублей, полученных в результате повышения НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.