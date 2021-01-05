Аварийность на дорогах в Свердловской области снизилась на 8,8% в 2020 году

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Аварийность на дорогах в Свердловской области снизилась на 8,8% в прошлом году.
Аварийность на дорогах в Свердловской области снизилась на 8,8% в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Число жертв ДТП уменьшилось на 10,3%.

В областном Минтрансе связывают такую динамику с реализацией нацпроекта БКАД.

Фактор социального риска сократился до 8,8 с 9,29 в 2019-м. За 2020 год произошло 2774 ДТП, в которых погибли 357 человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.

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