Аварийность на дорогах в Свердловской области снизилась на 8,8% в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.
Число жертв ДТП уменьшилось на 10,3%.
В областном Минтрансе связывают такую динамику с реализацией нацпроекта БКАД.
Фактор социального риска сократился до 8,8 с 9,29 в 2019-м. За 2020 год произошло 2774 ДТП, в которых погибли 357 человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.