В Подмосковье прокомментировали снижение числа ДТП

Число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года. Властям удалось достичь этого благодаря ремонту и оснащённости трасс.

Об этом сообщает телеканал «360».

С начала 2020 года число погибших на всех дорогах в Подмосковье снизилось на 11%, а количество аварий — на 9%. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Тресков.

«По итогам 11 месяцев Подмосковье заняло 21-е место в рейтинге регионов России по числу погибших в ДТП», — заявил Тресков.

С января этого года по поручению губернатора области Андрея Воробьёва отремонтировали не менее 2 тыс. км дорог, около 1,5 тыс. региональных трасс. Реконструировали 12 участков, ещё три приведут в порядок к концу года.

На дорогах появилось 80 тыс. новых катафотов, 24 км ограждений, около четырёх тыс. знаков и ещё 350 «лежачих полицейских». Большую работу провели и для улучшения видеонаблюдения.

По сообщениям «Крыминформа», в Симферополе прокомментировали ситуацию с капремонтом автодорог.