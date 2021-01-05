В Ростовской области утвердили план по противодействию экстремизму

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план по противодействию экстремизму.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Новый документ утверждает конкретные направления работы в сфере законодательной и организационной деятельности. Также должен быть проведён анализ результатов реализации госпрограмм.

«К ним относятся «Региональная политика», «Развитие культуры и туризма». Эта работа позволит определить дополнительные меры для повышения эффективности мер по противодействию экстремизму», — отмечается в сообщении.

Оценку эффективности намерены проводить ежегодно.

В июне сообщалось, что ФСБ России пресекла деятельность ячейки экстремистской организации на территории Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.