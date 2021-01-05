В Ростовской области утвердили план по противодействию экстремизму

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план по противодействию экстремизму.
В Ростовской области утвердили план по противодействию экстремизму
  • © Пресс-служба Ростовской области

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Новый документ утверждает конкретные направления работы в сфере законодательной и организационной деятельности. Также должен быть проведён анализ результатов реализации госпрограмм.

«К ним относятся «Региональная политика», «Развитие культуры и туризма». Эта работа позволит определить дополнительные меры для повышения эффективности мер по противодействию экстремизму», — отмечается в сообщении.

Оценку эффективности намерены проводить ежегодно.

В июне сообщалось, что ФСБ России пресекла деятельность ячейки экстремистской организации на территории Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

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