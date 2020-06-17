В четырёх регионах Приволжья задержаны экстремисты «Таблиги Джамаат»

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ФСБ России пресекла деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* на территории Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, задержаны лидеры и участники объединения.
В четырёх регионах Приволжья задержаны экстремисты «Таблиги Джамаат»
  • РИА Новости

«Пресечена деятельность… экстремистской организации «Таблиги Джамаат». В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях… задержаны лидеры и активные участники данной организации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В домах задержанных и в местах конспиративных сборов изъяты запрещённая литература, средства связи и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело.

В феврале на территории Москвы и Московской области задержали трёх главарей и четырёх активных членов «Таблиги Джамаат».

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).

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