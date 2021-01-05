Путин призвал обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу

Необходимо обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу в России, заявил российский лидер Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам.

«И, конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда, важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, вопросы социальной и демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старших поколений были и остаются приоритетными.

RT вёл прямую трансляцию.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что к 2030 году в России должен быть снижен уровень бедности до 6,5%.