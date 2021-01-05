В Москве рассказали о работе по замене диагностического оборудования на цифровое

В Москве рассказали о работе, направленной на замену диагностического оборудования на цифровое.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

В настоящее время более 80% такой медтехники является цифровым. Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные, что позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство города и повышать качество диагностики.

В общей базе насчитывается более 6 млн цифровых снимков.

С поставкой на 2020—2023 годы закуплено свыше 3 тыс. единиц сложного высокотехнологичного медоборудования. Всего Москва намерена приобрести за этот срок более 6 тыс. устройств, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвуковых исследований, маммографов.

Ранее ОТР сообщало, что в Нижегородской области в Дивеевскую центральную районную больницу имени Н. Блохина поставили новое высокотехнологичное оборудование.