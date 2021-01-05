В Москве рассказали о работе по замене диагностического оборудования на цифровое
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
В настоящее время более 80% такой медтехники является цифровым. Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные, что позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство города и повышать качество диагностики.
В общей базе насчитывается более 6 млн цифровых снимков.
С поставкой на 2020—2023 годы закуплено свыше 3 тыс. единиц сложного высокотехнологичного медоборудования. Всего Москва намерена приобрести за этот срок более 6 тыс. устройств, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвуковых исследований, маммографов.
Ранее ОТР сообщало, что в Нижегородской области в Дивеевскую центральную районную больницу имени Н. Блохина поставили новое высокотехнологичное оборудование.