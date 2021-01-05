Онищенко оценил ситуацию с вакцинами от COVID-19

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил ситуацию с вакцинами от COVID-19.
Онищенко оценил ситуацию с вакцинами от COVID-19
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что на данный момент есть три вакцины, разработанные отечественными учёными.

«Главное сейчас — наладить их системное производство, чтобы они были не сотнями тысяч, а десятками миллионов и вводились в нашей стране. И приступить к массовой вакцинации прежде всего групп риска», — сказал эксперт.

По его словам, Москва делает уже вторую итерацию. В первый раз столица сфокусировалась на врачах и учителях как группах риска по профессиональным показаниям, теперь в список включили работников торговли, транспорта, журналистов, напомнил он.

Онищенко также призвал граждан лучше заботиться о своём здоровье.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России зафиксировали 24 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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