Онищенко оценил ситуацию с вакцинами от COVID-19
- © Нина Зотина
- РИА Новости
В беседе с ФАН он отметил, что на данный момент есть три вакцины, разработанные отечественными учёными.
«Главное сейчас — наладить их системное производство, чтобы они были не сотнями тысяч, а десятками миллионов и вводились в нашей стране. И приступить к массовой вакцинации прежде всего групп риска», — сказал эксперт.
По его словам, Москва делает уже вторую итерацию. В первый раз столица сфокусировалась на врачах и учителях как группах риска по профессиональным показаниям, теперь в список включили работников торговли, транспорта, журналистов, напомнил он.
Онищенко также призвал граждан лучше заботиться о своём здоровье.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России зафиксировали 24 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.