Эксперт оценил перспективные профессии после пандемии

Политконсультант, член Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Потапов оценил перспективные профессии после пандемии.

«Пандемия продолжается и изменяет структуру рынка каждый день. Считаю, что услуга пиар-продвижения компаний, брендов и людей, занятых предпринимательством, будет востребована всегда, особенно сильно это проявится после спада коронавируса», — цитирует эксперта URA.RU.

По его мнению, уже сейчас все алгоритмы продвижения в социальных сетях, закупки рекламы становятся одинаковыми. Как прогнозирует Потапов, в будущем появится спрос на нестандартные решения, на стратегии продвижения, которые отличают клиента от его конкурентов.

Эксперт пояснил, что пиарщики будут востребованы, поскольку генерируют эксклюзив, недоступный через стандартные механизмы продвижения.

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