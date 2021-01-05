Эксперт оценил перспективные профессии после пандемии

Короткая ссылка
Политконсультант, член Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Потапов оценил перспективные профессии после пандемии.
Эксперт оценил перспективные профессии после пандемии
  • Pixabay

«Пандемия продолжается и изменяет структуру рынка каждый день. Считаю, что услуга пиар-продвижения компаний, брендов и людей, занятых предпринимательством, будет востребована всегда, особенно сильно это проявится после спада коронавируса», — цитирует эксперта URA.RU.

По его мнению, уже сейчас все алгоритмы продвижения в социальных сетях, закупки рекламы становятся одинаковыми. Как прогнозирует Потапов, в будущем появится спрос на нестандартные решения, на стратегии продвижения, которые отличают клиента от его конкурентов.

Эксперт пояснил, что пиарщики будут востребованы, поскольку генерируют эксклюзив, недоступный через стандартные механизмы продвижения.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить