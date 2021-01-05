В ВДВ начали подготовку экипажей для плавтанков «Спрут-СДМ1»

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В Воздушно-десантных войсках России началась подготовка командиров для новейших плавающих танков «Спрут-СДМ1», которые в настоящее время проходят госиспытания.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что с 1 декабря 2020 года был осуществлён набор на новые артиллерийские специальности. 

«К занятиям приступили командиры расчётов противотанкового ракетного комплекса нового поколения «Корнет», командиры минометных расчётов и самоходных противотанковых пушек 2С25 «Спрут», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска России получат более 400 танков и БТР в 2021 году.

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