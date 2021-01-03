Сухопутные войска России получат более 400 танков и БТР в 2021 году

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Соединения и воинские части Сухопутных войск Вооружённых сил России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, включая новейшие танки Т-90М.
Сухопутные войска России получат более 400 танков и БТР в 2021 году
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что поставки будут осуществлены в рамках гособоронзаказа.

«В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортёры БТР-82А», — рассказали в министерстве.

По данным Минобороны, предприятиям ОПК передадут образцы, которые успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России в рамках гособоронзаказа разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты. 

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