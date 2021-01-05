Прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 22,7 млрд рублей
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
«В период распространения коронавирусной инфекции прокурорами пресекались нарушения трудовых прав граждан, перед которыми погашена задолженность по заработной плате на сумму 22,7 млрд рублей», — заявили в в ведомстве.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что прокуроры за время пандемии добились, чтобы медработникам были выплачены задержанные или не начисленные им стимулирующие выплаты на общую сумму 1,9 млрд рублей.