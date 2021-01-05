Прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 22,7 млрд рублей

Сотрудники прокуратуры за время пандемии коронавируса добились погашения возникавших задолженностей по зарплате россиянам почти на 23 млрд рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В период распространения коронавирусной инфекции прокурорами пресекались нарушения трудовых прав граждан, перед которыми погашена задолженность по заработной плате на сумму 22,7 млрд рублей», — заявили в в ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что прокуроры за время пандемии добились, чтобы медработникам были выплачены задержанные или не начисленные им стимулирующие выплаты на общую сумму 1,9 млрд рублей.