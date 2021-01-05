Прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 22,7 млрд рублей

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Сотрудники прокуратуры за время пандемии коронавируса добились погашения возникавших задолженностей по зарплате россиянам почти на 23 млрд рублей. 
Прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 22,7 млрд рублей
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В период распространения коронавирусной инфекции прокурорами пресекались нарушения трудовых прав граждан, перед которыми погашена задолженность по заработной плате на сумму 22,7 млрд рублей», — заявили в в ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что прокуроры за время пандемии добились, чтобы медработникам были выплачены задержанные или не начисленные им стимулирующие выплаты на общую сумму 1,9 млрд рублей.

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