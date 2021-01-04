Прокуроры добились выплат российским медикам на сумму 1,9 млрд рублей
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Генпрокуратуры России на соответствующий запрос.
«Благодаря вмешательству прокуроров медработникам произведены стимулирующие выплаты на сумму 1,9 млрд рублей», — заявили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что таким образом прокуроры обеспечили защиту трудовых прав около 74 тыс. медработников.
Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить специальные выплаты медицинскому персоналу, работающему в новогодние праздники с коронавирусными пациентами.