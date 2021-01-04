Прокуроры добились выплат российским медикам на сумму 1,9 млрд рублей

Прокуроры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 добились, чтобы медработникам были выплачены задержанные или не начисленные им стимулирующие выплаты на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Генпрокуратуры России на соответствующий запрос. «Благодаря вмешательству прокуроров медработникам произведены стимулирующие выплаты на сумму 1,9 млрд рублей», — заявили в Генпрокуратуре. Отмечается, что таким образом прокуроры обеспечили защиту трудовых прав около 74 тыс. медработников. Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить специальные выплаты медицинскому персоналу, работающему в новогодние праздники с коронавирусными пациентами.